Come funziona il Covid pass proposto dalla Commissione europea per viaggiare senza restrizioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Commissione europea ha presentato ufficialmente la proposta di un Digital green certificate, il pass che permetterà a cittadine e cittadini dell’Unione europea, che sono stati vaccinati, hanno fatto un test risultato negativo o sono guariti da Covid-19, di tornare a viaggiare senza restrizioni. Prima di entrare in vigore, la proposta dovrà essere approvata da Consiglio e Parlamento europeo. Come funzionerà il certificato verde digitale? Il certificato potrà servire Come prova di vaccinazione, test o guarigione dal Covid-19, per evitare le restrizioni alla libera circolazione applicate da uno stato membro durante la crisi pandemica. I pass digitali saranno dotati di ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laha presentato ufficialmente la proposta di un Digital green certificate, ilche permetterà a cittadine e cittadini dell’Unione, che sono stati vaccinati, hanno fatto un test risultato negativo o sono guariti da-19, di tornare a. Prima di entrare in vigore, la proposta dovrà essere approvata da Consiglio e Parlamento europeo.funzionerà il certificato verde digitale? Il certificato potrà servireprova di vaccinazione, test o guarigione dal-19, per evitare lealla libera circolazione applicate da uno stato membro durante la crisi pandemica. Idigitali saranno dotati di ...

