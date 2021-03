Chi sono i nuovi componenti del Cts per l’emergenza coronavirus (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il dottor Franco Locatelli (Foto: Stefano Carofei/Getty Images)Il governo Draghi prosegue nella riorganizzazione degli organi per gestire la crisi pandemica. Dopo la nomina di Francesco Figliuolo a nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il 16 marzo il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha riorganizzato il Comitato tecnico scientifico (Cts). L’organo, che fornisce consulenze sulla pandemia al governo, verrà coordinato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, e sarà composto da 12 membri. Tra questi anche esperti provenienti dai ministeri e dal mondo della ricerca statistica e analisi dati. Il numero degli esperti è stato dimezzato rispetto ai 25 che componevano il precedente organo consultivo. I nuovi componenti Franco Locatelli: presidente del Consiglio superiore di sanità ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il dottor Franco Locatelli (Foto: Stefano Carofei/Getty Images)Il governo Draghi prosegue nella riorganizzazione degli organi per gestire la crisi pandemica. Dopo la nomina di Francesco Figliuolo a nuovo commissario straordinario perCovid-19, il 16 marzo il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha riorganizzato il Comitato tecnico scientifico (Cts). L’organo, che fornisce consulenze sulla pandemia al governo, verrà coordinato da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, e sarà composto da 12 membri. Tra questi anche esperti provenienti dai ministeri e dal mondo della ricerca statistica e analisi dati. Il numero degli esperti è stato dimezzato rispetto ai 25 che componevano il precedente organo consultivo. IFranco Locatelli: presidente del Consiglio superiore di sanità ...

