Che fine ha fatto Lichtsteiner? L’ex Juventus è diventato orologiaio in Svizzera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stephan Lichtsteiner è stato un ottimo calciatore che si è messo in mostra soprattutto con la maglia della Juventus, adesso ha deciso di iniziare una nuova vita: è diventato un famoso orologiaio in Svizzera. E’ stato un punto di riferimento nel mondo del calcio, in particolar è stato considerato uno dei migliori terzini, era molto bravo in entrambe le fasi del gioco, le sue caratteristiche mettevano in evidenza la corsa ed il cross. Dopo le esperienze nelle giovanili dell’FC Adligenswil, del Lucerna e del Grasshoppers. Poi il trasferimento in Francia, al Lilla. Si mette in mostra e la Lazio fiuta l’affare, si conferma un calciatore molto importante per i biancocelesti. L’avventura più importante è stata proprio quella con la Juventus, poi Arsenal e Augusta. Protagonista anche con la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stephanè stato un ottimo calciatore che si è messo in mostra soprattutto con la maglia della, adesso ha deciso di iniziare una nuova vita: èun famosoin. E’ stato un punto di riferimento nel mondo del calcio, in particolar è stato considerato uno dei migliori terzini, era molto bravo in entrambe le fasi del gioco, le sue caratteristiche mettevano in evidenza la corsa ed il cross. Dopo le esperienze nelle giovanili dell’FC Adligenswil, del Lucerna e del Grasshoppers. Poi il trasferimento in Francia, al Lilla. Si mette in mostra e la Lazio fiuta l’affare, si conferma un calciatore molto importante per i biancocelesti. L’avventura più importante è stata proprio quella con la, poi Arsenal e Augusta. Protagonista anche con la ...

Advertising

RobertoBurioni : Ieri sera in TV il Gen. Figliuolo, apprendendo un fatto avvenuto a Crotone, ha detto che avrebbe preso immediatamen… - CottarelliCPI : Questa decisione di sospendere le vaccinazioni #AstraZeneca non l'ho capita. Alle fine, sembra che tutti siano anda… - ZZiliani : #Rebic insulta #Pasqua a fine match: 2 giornate di squalifica #Ronaldo attenta alla vita di #Cragno al pronti-via,… - lebexxa : @sonounavittima Non io che vorrei fare tutti i rewatch che state facendo voi della mia tl, ma non ho fatto niente p… - Anna302478978 : @AquileDel I figli a noleggio che fine hanno fatto ??? -