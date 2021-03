Bayern Monaco-Lazio in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Lazio affronterà il Bayern Monaco nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League 2020/2021. Ai biancocelesti serve una vera e propria impresa per provare a passare il turno, in virtù dell’1-4 subito nella gara d’andata. La squadra di Inzaghi è infatti costretta vincere 0-4, oppure con almeno tre goal di scarto a patto che ne segni almeno cinque. Servirebbe un’impresa ciclopica, a maggior ragione sapendo che i bavarese non perdono in casa dagli ottavi del 2018 (contro il Liverpool). L’incontro, in programma oggi mercoledì 17 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go, e non avrà una copertura in chiaro. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laaffronterà ilnella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League 2020/2021. Ai biancocelesti serve una vera e propria impresa per provare a passare il turno, in virtù dell’1-4 subito nella gara d’andata. La squadra di Inzaghi è infatti costretta vincere 0-4, oppure con almeno tre goal di scarto a patto che ne segni almeno cinque. Servirebbe un’impresa ciclopica, a maggior ragione sapendo che i bavarese non perdono in casa dagli ottavi del 2018 (contro il Liverpool). L’incontro, in programma oggi mercoledì 17 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go, e non avrà una copertura in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

