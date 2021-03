Avellino-Potenza, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ stata una vigilia tribolata per l’Avellino di Piero Braglia. Due le positività riscontrate prima della gara con il Potenza. La truppa irpina ha la ghiotta occasione di distaccare il Bari fermato in casa dalla Casertana sul punteggio di 1-1. Le formazioni ufficiali di Avellino-Potenza: Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, Santaniello, Fella, Dossena, Rocchi, Baraye. All.: Braglia Potenza (4-3-1-2): Marcone; Panico, Gigli, Di Somma, Coccia; Bruzzo, Bucolo, Di Livio; Ricci; Romero, Mazzeo. A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Sandri, Conson, Iacullo, Baclet, Salvemini, Nigro, Fontana, Volpe, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stata una vigilia tribolata per l’di Piero Braglia. Due le positività riscontrate prima della gara con il. La truppa irpina ha la ghiotta occasione di distaccare il Bari fermato in casa dalla Casertana sul punteggio di 1-1. Ledi(3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, Santaniello, Fella, Dossena, Rocchi, Baraye. All.: Braglia(4-3-1-2): Marcone; Panico, Gigli, Di Somma, Coccia; Bruzzo, Bucolo, Di Livio; Ricci; Romero, Mazzeo. A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Sandri, Conson, Iacullo, Baclet, Salvemini, Nigro, Fontana, Volpe, ...

