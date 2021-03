AstraZeneca | chi ha la responsabilità politica dovrebbe rassicurare con la trasparenza dei dati

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Raffaele Garbellano La sospensione “in via precauzionale” dei vaccini dipone una questione fondamentale nella gestione della cosa pubblica: la. L’impatto che la faccenda in ogni caso potrà avere sulla campagna vaccinale è troppo forte e non può essere risolto con semplici slogan paternalistici di politici o di giornalisti, che suonano più o meno così: “bisogna avere fede nella scienza”. Cioè un ossimoro. Proprio perché si tratta di scienza non si può prescindere da un elemento fondamentale, ovvero ladei. Gli interessi economici in gioco sono altissimi. Il cittadino deve essere protetto da chi è preposto a proteggerlo: la. La scelta di sospendere per qualche giorno la vaccinazione credo sia una buona notizia dal punto di vista dell’attenzione alla ...

...è l'immunologo Mauro Minelli Domani sarà il giorno del giudizio per il vaccino, sospeso ...ha avuto l'effetto di far riemergere i dubbi latenti sui vaccini e amplificare la paura inha ..., Palù: "Mi aspetto una nota dell'Ema suassume la pillola" Intanto, l' Europa lancia il 'pass - Covid' per tornare a viaggiare quest'estate, ma per il momento sembra che anche nel ...Trombosi cerebrale dei seni venosi...quella che è venuta a mio figlio a 20 anni. Un mese dopo un suo amico un anno fa se ne è andato per lo stesso motivo. L'anno scorso il sospe ...La sospensione “in via precauzionale” dei vaccini di AstraZeneca pone una questione fondamentale nella gestione della cosa pubblica: la trasparenza. L’impatto che la faccenda in ogni caso potrà avere ...