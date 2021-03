Arisa, le lacrime (finte) dopo la rottura con il fidanzato: “Deve rispettare le mie scelte, sono una donna indipendente” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arisa ha pianto (per finta) sui social dicendo: “Grazie ragazzi.. nell’intervista di ieri (a Domenica In, ndr) so che vi hanno commosso le mie lacrime e allora oggi continuerò a piangere in tutte le stories”, poi ironicamente ha aggiunto: “Premestruo”. La scenetta presagiva uno sfogo che, puntuale, è arrivato sul Corriere della Sera, a cui ha raccontato: “Lui (il fidanzato Andrea Di Carlo, ndr) si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo della mia vita con Mara Venier. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. È che le relazioni quando sono sovraesposte finiscono”. Poi ancora: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha pianto (per finta) sui social dicendo: “Grazie ragazzi.. nell’intervista di ieri (a Domenica In, ndr) so che vi hanno commosso le miee allora oggi continuerò a piangere in tutte le stories”, poi ironicamente ha aggiunto: “Premestruo”. La scenetta presagiva uno sfogo che, puntuale, è arrivato sul Corriere della Sera, a cui ha raccontato: “Lui (ilAndrea Di Carlo, ndr) si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo della mia vita con Mara Venier. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. È che le relazioni quandosovraesposte finiscono”. Poi ancora: ...

