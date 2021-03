America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-7: numeri e statistiche gara-10. Te Rehutai sempre più veloce (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è conclusa in dieci regate la serie finale tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli, con i padroni di casa che si sono imposti in gara-10 chiudendo i conti sul 7-3 e conquistando l’America’s Cup 2021. I Kiwi, giunti al quarto trionfo totale in Coppa America, riescono quindi a difendere con successo il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda. Peter Burling e compagni hanno avuto a disposizione una barca complessivamente più veloce rispetto a Luna Rossa, facendo la differenza sulla lunga distanza con cinque vittorie consecutive grazie ad un costante miglioramento giorno dopo giorno dell’equipaggio (reduce in precedenza da oltre due mesi senza regate). Il decimo atto del confronto, andato in scena nella notte italiana sul campo A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è conclusa in dieci regate la serie finale tra Emirates Team NewPrada Pirelli, con i padroni di casa che si sono imposti in-10 chiudendo i conti sul 7-3 e conquistando l’Cup 2021. I Kiwi, giunti al quarto trionfo totale in Coppa America, riescono quindi a difendere con successo il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda. Peter Burling e compagni hanno avuto a disposizione una barca complessivamente piùrispetto a, facendo la differenza sulla lunga distanza con cinque vittorie consecutive grazie ad un costante miglioramento giorno dopo giorno dell’equipaggio (reduce in precedenza da oltre due mesi senza regate). Il decimo atto del confronto, andato in scena nella notte italiana sul campo A ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - AgoraMagazLatin : New Zealand batte Luna Rossa 7-3 e vince l'America's Cup - zazoomblog : Nuova Zelanda vince l’America’s Cup - #Nuova #Zelanda #vince #l’America’s -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog