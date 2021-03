Altro che diplomazia. La Cina impone i propri vaccini a chi vuole entrare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono almeno venti le ambasciate cinesi nel mondo che suggeriscono agli stranieri desiderosi di entrare in Cina e a Hong Kong l’inoculazione con i vaccini cinesi come Sinovac e Sinopharm. In caso contrario, come riporta il New York Times, si dovrà affrontare un percorso a ostacoli che comprende un tampone molecolare (PCR), documenti dettagliati sulla salute e sugli spostamenti dei richiedenti e un invito personale da parte di un’agenzia governativa cinese. I confini cinesi sono tuttora chiusi ai più per contenere la pandemia. I sieri cinesi non sono ancora stati approvati dall’EMA, l’ente europeo del farmaco, e nemmeno dalla maggior parte dei Paesi europei e dagli Stati Uniti. Questo perché i ricercatori cinesi si sono dimostrati riluttanti nel condividere i dati relativi alla fase 3, ossia i test su larga scala, necessari per l’analisi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono almeno venti le ambasciate cinesi nel mondo che suggeriscono agli stranieri desiderosi diine a Hong Kong l’inoculazione con icinesi come Sinovac e Sinopharm. In caso contrario, come riporta il New York Times, si dovrà affrontare un percorso a ostacoli che comprende un tampone molecolare (PCR), documenti dettagliati sulla salute e sugli spostamenti dei richiedenti e un invito personale da parte di un’agenzia governativa cinese. I confini cinesi sono tuttora chiusi ai più per contenere la pandemia. I sieri cinesi non sono ancora stati approvati dall’EMA, l’ente europeo del farmaco, e nemmeno dalla maggior parte dei Paesi europei e dagli Stati Uniti. Questo perché i ricercatori cinesi si sono dimostrati riluttanti nel condividere i dati relativi alla fase 3, ossia i test su larga scala, necessari per l’analisi ...

