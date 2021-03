Algeria | riprendono le proteste dell’Hirak

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In, il più vasto Paese dell’Africa, secondo fornitore di gas dell’Italia dopo la Russia, tornano ledel cosiddetto Al Hirak. Questo movimento popolare pro-democrazia costrinse due anni fa l’anziano e malato presidente Abldekaziz Bouteflika a dimettersi dopo 20 anni al potere. Come riferisce l’Agenzia Nova, migliaia di persone hanno ripreso a sfidare ogni martedì e InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Algeria riprendono

Inside Over

le traversate in mare sulla tratta- Sardegna e si registrano i primi sbarchi di migranti nel sud dell'isola nel 2021. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 18 algerini. Il ...ORAN () - Verdetto nel processo contro il difensore dei diritti Kaddour Chouicha, sua moglie ... AMMAN - Gli aeroportila piena operatività. GIOVEDI' 21 GENNAIO BRUXELLES - Ue, ...Ora si sa di più di quel aereo dell’Esercito brasiliano atterrato il 9 marzo in Algeria proveniente da Tel Aviv in Israele: L’apparecchio non aveva effettuato scalo per rifornirsi di cherosene ad Alge ...La donazione avviene nonostante le critiche di Algeri al Marocco per la ripresa delle sue relazioni con Israele. Emergono nuovi particolari dai media israeliani su un aereo dellEs ...