Verso il decreto Sostegni, Orlando anticipa: blocco dei licenziamenti fino a ottobre per chi non ha cassa integrazione (Di martedì 16 marzo 2021) Il governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, come la cassa integrazione. Per tutti gli altri il divieto durerà fino a ottobre, consentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha spiegato inoltre che il governo intende allargare la platea del reddito di emergenza, cambiando i requisiti per accedere alla misura. «Purtroppo ci sono nuovi poveri», ha sottolineato ai microfoni di Radio anch’io, «vogliamo allargare un po’ la coperta per coprire le persone che si sono trovate improvvisamente in una situazione di difficoltà». Intanto il decreto Sostegno è atteso per giovedì o venerdì. Sul ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Il governo porteràa giugno ildeiper quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, come la. Per tutti gli altri il divieto durerà, consentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro, Andrea, ha spiegato inoltre che il governo intende allargare la platea del reddito di emergenza, cambiando i requisiti per accedere alla misura. «Purtroppo ci sono nuovi poveri», ha sottolineato ai microfoni di Radio anch’io, «vogliamo allargare un po’ la coperta per coprire le persone che si sono trovate improvvisamente in una situazione di difficoltà». Intanto ilSostegno è atteso per giovedì o venerdì. Sul ...

