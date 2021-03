Ufficiale, Ibrahimovic torna in Nazionale: convocato dalla Svezia (Di martedì 16 marzo 2021) Ora è Ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. L’attaccante del Milan è stato infatti convocato dalla Svezia per i prossimi impegni. Lo ha annunciato il ct Janne Andersson, che ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per le prossime gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Ora è: Zlatanin. L’attaccante del Milan è stato infattiper i prossimi impegni. Lo ha annunciato il ct Janne Andersson, che ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per le prossime gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia. L'articolo

