"Tutta la m.. ricevuta dai merdi". E Saviano finisce in ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Lo scrittore colpito da coliche renali. Dovrà subire un intervento: "So che penserete a me" Per un po’ ho sperato fosse un errore. Sai, di quelli che solitamente commette il social media manager di Nicola Zingaretti. Lì una foto di Mattarella con Bernie Sanders l’intruso, qui post che doveva rimanere relegato alla chat degli amici del calcetto. Poi ho pensato che forse Roberto Saviano a calcetto non ci gioca e poi tanto adesso con le zone rosse pure dare due pedate a un pallone è vietato. Quindi no: l’ultimo post dell’illuminato scrittore deve essere vero. A questo punto resta un solo interrogativo: perché? Verso le 10 del mattino i 2,5 milioni di follower dell’autore di Gomorra vedono comparire su Facebook la foto di una barella bianca in ambiente ospedaliero. Di questi tempi uno pensa subito il peggio: eccallà, il Covid s’è preso ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Lo scrittore colpito da coliche renali. Dovrà subire un intervento: "So che penserete a me" Per un po’ ho sperato fosse un errore. Sai, di quelli che solitamente commette il social media manager di Nicola Zingaretti. Lì una foto di Mattarella con Bernie Sanders l’intruso, qui post che doveva rimanere relegato alla chat degli amici del calcetto. Poi ho pensato che forse Robertoa calcetto non ci gioca e poi tanto adesso con le zone rosse pure dare due pedate a un pallone è vietato. Quindi no: l’ultimo post dell’illuminato scrittore deve essere vero. A questo punto resta un solo interrogativo: perché? Verso le 10 del mattino i 2,5 milioni di follower dell’autore di Gomorra vedono comparire su Facebook la foto di una barella bianca in ambiente ospedaliero. Di questi tempi uno pensa subito il peggio: eccallà, il Covid s’è preso ...

