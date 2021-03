Trieste protagonista al summit The Italian innovation

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Ministro Luigi Di Maio ha incontrato on line, quest’oggi, i vertici di alcuni degli Enti di ricercai che hanno presentato le loro eccellenze scientifiche rientranti nella strategia voluta dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione e la valorizzazione della scienza e della tecnologiaa attraverso la rete diplomatica e consolare del MAECI. “Siamo orgogliosi di aver contribuito attivamente a questa iniziativa e ringrazio il Ministero per l’attenzione che ha riservato a OGS e agli altri Enti di ricerca coinvolti nel processo di valorizzazione delle eccellenze nazionali” ha commentato Nicola Casagli, presidente di OGS. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’azione per il rilancio del Sistema Paese che il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha sviluppato ...