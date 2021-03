Tirreno Adriatico 2021 | il trionfo di Pogacar

(Di martedì 16 marzo 2021) Tadejnon fallisce l’appuntamento con il successo alla. Come da pronostico dopo la grande vittoria a Prati di Tivo, il fuoriclasse sloveno con il quarto posto alla cronometro conclusiva della corsa si è aggiudicato il primato in classifica generale. Il vincitore di tappa è stato un altro grande protagonista della Corsa dei Due Mari, Wout Van Aert, il quale aveva già lasciato il suo sigillo alla prima frazione di Lido di Camaiore. Il belga con il tempo di 11’06?13 ha preceduto di 6 secondi lo svizzero Stefan Kung e l’italiano Filippo Ganna. Il piemontese – uno degli uomini più attesi di questa corsa contro il tempo – stavolta non è riuscito a piazzare la zampata e, dopo otto affermazioni consecutive a cronometro ha dovuto interrompere la sua striscia positiva con un terzo posto che ha ...

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #TirrenoAdriatico Stage 7 ?? San Benedetto del Tronto ?? San Benedetto del Tronto ??????? 10 km ITT The classical… - Eurosport_IT : La classifica finale della Tirreno-Adriatico ??????????? Tadej Pogacar vince la 56ª edizione della Corsa dei 2 mari: M… - Eurosport_IT : IL TRIDENTE A TADEJ POGACAR ?? Wout Van Aert vince la cronometro ma lo sloveno trionfa nella 56ª edizione della Tir… - BikesFully : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Maglia Azzurra @saraassicura - @TamauPogi ?? Maglia Ciclamino @segafredoitalia -… - terninrete : Tirreno-Adriatico, le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessore allo sport del comune di Terni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirreno Adriatico

Lo sloveno ha chiuso col sorriso la Corsa dei due mari. In una settimana si è vista tutta la bellezza che il ciclismo di oggi può offrire: gli ...... così come delle grandi gare che lo precedono: la corsa in linea Strade Bianche, in provincia di Siena, la corsa a tappe, dal centro - nord Italia a San Benedetto del Tronto (AP), ..."Invitiamo l’assessora allo sport e alle politiche giovanili Elena Proietti a rassegnare le dimissioni o altrimenti sia il sindaco a procedere alla revoca delle deleghe assumendosi così le sue respon ...Il 25enne scalatore della Bora si difende anche nella crono e nella corsa vinta da Pogacar davanti a Van Aert, Landa e Bernal è il primo degli italiani ...