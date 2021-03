Temptation Island, anche la tentatrice contro Pietro Delle Piane (Video) (Di martedì 16 marzo 2021) La reazione della tentatrice di Temptation Island Beatrice De Masi dopo le parole di Pietro Delle Piane Sono tante le critiche, oltre le due querele, che Pietro Delle Piane ha ricevuto in queste ore dopo la sua partecipazione a Live Non è la D’Urso dove ha detto di aver recitato un copione. Da qui una pioggia di critiche e a queste si aggiungono anche quelle di Beatrice De Masi, tentatrice del reality Mediaset estivo. Sulle stories Instagram la ragazza ha scritto: “Ragazzi ieri in tutte le sale in Italia è uscito il film “Pinocchio” (o “Heidi ti sorridono i monti e le caprette ti fanno ciao”) sceneggiatura sopraffina brillante fluida ma a orologeria di Pietro Delle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) La reazione delladiBeatrice De Masi dopo le parole diSono tante le critiche, oltre le due querele, cheha ricevuto in queste ore dopo la sua partecipazione a Live Non è la D’Urso dove ha detto di aver recitato un copione. Da qui una pioggia di critiche e a queste si aggiungonoquelle di Beatrice De Masi,del reality Mediaset estivo. Sulle stories Instagram la ragazza ha scritto: “Ragazzi ieri in tutte le sale in Italia è uscito il film “Pinocchio” (o “Heidi ti sorridono i monti e le caprette ti fanno ciao”) sceneggiatura sopraffina brillante fluida ma a orologeria di...

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - ilgiornale : L'attore mette in discussione 'Temptation Island' e scatena lo scontro - PasqualeMarro : #TemptationIsland, la single Beatrice su Pietro delle Piane: “Un bacio vero” - immasavaresee : D scrive la lettera a Fra Stefania: a me sembra un po’ temptation island Tommaso: a me sembra poste italiane #tzvip - infoitcultura : La Fascino di Maria De Filippi pubblica un VIDEO di ben 4 minuti di Pietro Delle Piane a Temptation Island mai most… -