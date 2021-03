Tal Zaks di Moderna ha parlato della manipolazione del «software della vita» | ma era una metafora

(Di martedì 16 marzo 2021) Il 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Facebook la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 12 marzo 2021 dal blog Un Universo e intitolato «Un importante scienziato di “” ha candidamente affermato: “Stiamo manomettendo i codici”». Secondo ildi analisi dei social media CrowdTangle, al 16 marzo 2021 l’articolo è stato condiviso oltre 650 volte. L’articolo, che è la traduzione di un originale in inglese pubblicato il 9 marzo 2021 sul blog del giornalista americano Leo Hohmann, si riferisce a una conferenza Ted Talk del 2017 in cui Tal, direttore medico dell’azienda biotecnologica, avrebbe affermato «stiamo realmente manipolando i codici». ...

UN IMPORTANTE SCIENZIATO DI "MODERNA" HA CANDIDAMENTE AFFERMATO: "STIAMO MANOMETTENDO I CODICI DELLA VITA" SHARE ON: Maria Heibel - 15 Marzo 2021 Leo Hohmann Il Dr., Responsabile della " sezione medica " di Moderna Inc., ha spiegato in un " TED Talk " [serie di conferenze gestite dall'organizzazione non - profit statunitense Sapling Foundation] il ...Lo fa con enorme profitto il capo dell'area medica di Moderna,Zvi. Solo nella giornata dell' 8 marzo ha venduto azioni per 2,1 milioni di dollari . Non da meno è stata la consigliera Lori ...Il Ceo Bourla rivela: ho parlato con diversi capi di Stato ma abbiamo scelto il paese ebraico non solo perché come altri ha popolazione ridotta e un ...Adesso tutti i capi e i top manager di Moderna, la seconda star americana in orbita anti Covid, ne seguono l’esempio. Partiamo dal numero uno, Stephane Bancel, amministratore e principale azionista gr ...