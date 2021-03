Sindaci, da Salvini ancora una fuga in avanti: «Bertolaso è il miglior candidato per Roma» (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri Napoli, oggi Roma. Matteo Salvini davvero non si risparmia quando si tratta di punzecchiare gli alleati, anzi l’Alleata, quella Giorgia Meloni che forse l’avrà indispettito accogliendo più d’un leghista deluso. Al suo posto, tuttavia, avremmo considerato il bicchiere mezzo pieno e pure ringraziato la Provvidenza per aver visto lasciare solo il partito e non anche la coalizione. Ma sia come sia, è un fatto che dopo aver incoronato il magistrato Catello Maresca candidato sindaco di Napoli, oggi ha concesso il bis con Guido Bertolaso su Roma. Nomi eccellenti e rispettabilissimi, ci mancherebbe. Ieri la Meloni aveva chiesto di condividere i nomi A legittimare però il sospetto del dispettuccio è la circostanza che tra ieri e oggi, tra Napoli e Roma c’è stata la Meloni. E non per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri Napoli, oggi. Matteodavvero non si risparmia quando si tratta di punzecchiare gli alleati, anzi l’Alleata, quella Giorgia Meloni che forse l’avrà indispettito accogliendo più d’un leghista deluso. Al suo posto, tuttavia, avremmo considerato il bicchiere mezzo pieno e pure ringraziato la Provvidenza per aver visto lasciare solo il partito e non anche la coalizione. Ma sia come sia, è un fatto che dopo aver incoronato il magistrato Catello Marescasindaco di Napoli, oggi ha concesso il bis con Guidosu. Nomi eccellenti e rispettabilissimi, ci mancherebbe. Ieri la Meloni aveva chiesto di condividere i nomi A legittimare però il sospetto del dispettuccio è la circostanza che tra ieri e oggi, tra Napoli ec’è stata la Meloni. E non per ...

