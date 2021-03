Sgarbi contro Colombo si spinge nella psichedelia della politica (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono momenti dove un uomo o pseudo tale dovrebbe sapere quando tacere: in questo Sgarbi non è maestro. nella sua divagazione storica tenta di smontare il ragionamento di Furio Colombo accusandolo di antiberlusconismo. Il punto su cui Colombo batte attraverso le pagine del Fatto Quotidiano è legittimo: Berlusconi sarebbe dovuto passare per le patrie Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono momenti dove un uomo o pseudo tale dovrebbe sapere quando tacere: in questonon è maestro.sua divagazione storica tenta di smontare il ragionamento di Furioaccusandolo di antiberlusconismo. Il punto su cuibatte attraverso le pagine del Fatto Quotidiano è legittimo: Berlusconi sarebbe dovuto passare per le patrie

Sgarbi contro i Dpcm Conte. Risponde la Corte Costituzionale Formiche.net Sgarbi contro Colombo si spinge nella psichedelia della politica avendo condiviso e sostenuto l’intervento armato sovietico contro la rivoluzione ungherese”. Signor Sgarbi tutto il mondo uccise Nagy Questa è ovviamente incapacità di recepire la storia nel suo ...

Giustizia, Sgarbi: “Gli anti-berlusconiani irriducibili rileggano Palamara” “Con una fiducia cieca in un una giustizia marcia, il mio amico Furio Colombo scrive sul Fatto quotidiano l’ennesimo articolo su Silvio Berlusconi, rimpiangendo che non sia passato per le patrie galer ...

