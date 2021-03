Serena Williams e la figlia celebrano Megan Thee Stallion (Di martedì 16 marzo 2021) Megan Thee Stallion è stata la grande protagonista dei Grammy 2021. La rapper statunitense si è aggiudicata il premio come miglior artista emergente ed anche quelli per miglior interpretazione rap e miglior canzone rap con Savage, brano cantato in collaborazione con Beyoncé. Grande festa per il trionfo dell’artista texana che per l’occasione ha avuto anche Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021)è stata la grande protagonista dei Grammy 2021. La rapper statunitense si è aggiudicata il premio come miglior artista emergente ed anche quelli per miglior interpretazione rap e miglior canzone rap con Savage, brano cantato in collaborazione con Beyoncé. Grande festa per il trionfo dell’artista texana che per l’occasione ha avuto anche

Advertising

gaito_nacho : @TiagoGaray16 @ValentinistaRP Te amo serena Williams - Siya_Juca : @XolileRion Fondini ingathi bodlala tennis no Serena Williams hahahahahaha ?? - _Mihlali_ : Serena and Venus Williams are Xhosa. - LadyNews_ : Serena Williams difende Meghan Markle: 'Su di lei crudeltà, lei è una persona altruista' - _fragolina88 : Maaaaah domani Bautista contro #Rublev ha le stesse chance che avrei io con Serena #Williams. Poi magari mi sbaglio eh -