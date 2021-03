Perché il vaccino AstraZeneca è stato temporaneamente sospeso e cosa succede adesso

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 marzo 2021) All'elenco degli Stati europei che hanno momentaneamentela somministrazione delsi sono aggiunti i quattro grandi Paesi Ue: Germania, Francia, Italia e Spagna. In Italia l’Aifa ha annunciato lo stop «in via temporanea e precauzionale» alla campagna vaccinale con l’utilizzo del siero sviluppato a Oxford. Giovedì 18 marzo poi si riunirà l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, in un incontro che farà il punto sulla situazione. Intanto, i vari Paesi che hanno deciso il momentaneo stop lo hanno fatto in via precauzionale, temporanea e/o in coordinamento con gli altri partner Ue. Ilper un giorno in Francia, in Spagna per due settimane e anche in Italia e Germania a tempo determinato. Tra gli altri Paesi che hanno momentaneamente accantonato ...