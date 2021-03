Nutriscore | Centinaio | Grave posizione di Ricciardi | accusa di lobbismo ministri italiani

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) – “Ancora un attacco al nostro Made in Italy. E stavolta ancora piùperché arriva da chi non ti aspetti. Da notizie di stampa apprendiamo che Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e rappresentante Oms, avrebbe firmato insieme ad altri accademici un appello francese per sostenere il, sottolineando anche che il Nutrinform, l’etichettatura a batteria sostenuta dal nostro paese, è inefficace. Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco(nella foto). “Se confermato, – continua il comunicato – sarebbe unain contrasto con quella sostenuta dall’Italia e dalle sue figure istituzionali, a partire dall’attuale ministro Mipaaf Stefano Patuanelli, così come dal suo predecessore Teresa Bellanova”. “Ancora più ...