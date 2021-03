Matteo Sereni e le accuse di pedofilia: l’ex moglie gli ha provato a distruggere la vita (Di martedì 16 marzo 2021) l’ex calciatore italiano, Matteo Sereni, ha ricevuto delle accuse a dir poco gravissime da parte della sua ex moglie Matteo Sereni (Instagram)Matteo Sereni ha giocato nel campionato italiano di calcio di Serie A, ricoprendo il ruolo di portiere. Ha esordito nella massima categoria con la maglia della Sampdoria. Tra le casacche principali da lui indossate ricordiamo quella del Torino e della Lazio, mentre non ha mai debuttato nella Nazionale maggiore, fermandosi alle sole tre presenze messe in cassaforte con l’Under 21. Nel corso della sua carriera Sereni ha vinto due Coppe Italia, rispettivamente nel 1994 e nel 2004. Nato a Parma, l’estremo difensore non è dotato di un’incredibile altezza, tuttavia la ... Leggi su kronic (Di martedì 16 marzo 2021)calciatore italiano,, ha ricevuto dellea dir poco gravissime da parte della sua ex(Instagram)ha giocato nel campionato italiano di calcio di Serie A, ricoprendo il ruolo di portiere. Ha esordito nella massima categoria con la maglia della Sampdoria. Tra le casacche principali da lui indossate ricordiamo quella del Torino e della Lazio, mentre non ha mai debuttato nella Nazionale maggiore, fermandosi alle sole tre presenze messe in cassaforte con l’Under 21. Nel corso della sua carrieraha vinto due Coppe Italia, rispettivamente nel 1994 e nel 2004. Nato a Parma, l’estremo difensore non è dotato di un’incredibile altezza, tuttavia la ...

