Marco scomparso in Germania | appello a ' Chi l' ha visto?' Da un anno la famiglia senza notizie

(Di martedì 16 marzo 2021) VALLEFOGLIA - Si chiamaTruffi, è del 1976 ed è di Montecchio. Nel 2018 si è trasferito ad Amburgo, in. La, dal luglio del 2019, non ha più sue: il cellulare risulta ...

Advertising

sportface2016 : Il re dei diritti tv, Marco #Bogarelli, è scomparso questa notte a 64 anni: il #COVID19 non gli ha lasciato scampo - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Dov'è Marco? Il 44enne è scomparso da #Amburgo (#Germania) nel 2019. Qualcuno ha informazioni utili? 'Se lo avete vis… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Dov'è Marco? Il 44enne è scomparso da #Amburgo (#Germania) nel 2019. Qualcuno ha informazioni utili? 'Se lo avete vis… - MADERY375 : RT @chilhavistorai3: Dov'è Marco? Il 44enne è scomparso da #Amburgo (#Germania) nel 2019. Qualcuno ha informazioni utili? 'Se lo avete vis… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Dov'è Marco? Il 44enne è scomparso da #Amburgo (#Germania) nel 2019. Qualcuno ha informazioni utili? 'Se lo avete vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco scomparso

Corriere Adriatico

VALLEFOGLIA - Si chiamaTruffi, è del 1976 ed è di Montecchio. Nel 2018 si è trasferito ad Amburgo, in Germania. La famiglia, dal luglio del 2019, non ha più sue notizie: il cellulare risulta sempre spento. Dopo la ...Nei panni del padre Enzo Totti ,lo scorso ottobre, c'è Giorgio Colangeli : "Lui è il ... Gabriel Montesi eRossetti interpretano rispettivamente i compagni di squadra Antonio Cassano e ...VALLEFOGLIA - Si chiama Marco Truffi, è del 1976 ed è di Montecchio. Nel 2018 si è trasferito ad Amburgo, in Germania. La famiglia, dal luglio del 2019, non ha più sue notizie: il cellulare risulta ...INVERUNO – Lacrime e dolore oggi a Inveruno per l’ultimo saluto a Marco Selmo, l’agente della polizia locale tragicamente scomparso pochi giorni fa in un incidente stradale. Nella chiesa parrocchiale ...