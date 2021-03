L' ordinanza di Figliuolo per non buttare le dosi di vaccino a fine giornata

(Di martedì 16 marzo 2021) Il commissario per l'emergenza Covid ha firmato il documento ufficiale che dispone che i vaccini residui, se non conservabili, vengano somministrati eccezionalmente, 'per ottimizzarne l'impiego ...

Nel frattempo per ottimizzare l'immunizzazione nazionale, il Generale ha firmato l'ordinanza per consentire l'utilizzo delle dosi avanzate a fine giornata per tutte i soggetti comunque disponibili.