Lazio | oggi comincia il processo per i tamponi | la situazione

Advertising

capuanogio : Via al processo per la vicenda tamponi della #Lazio. Il club punta all'ammissione di nuovi testimoni e un rinvio, m… - nzingaretti : Oggi 18 mila vaccinazioni anti #COVID19 nel Lazio. Record di somministrazioni giornaliere, grazie a tutte e a tutti… - vitocrimi : Buon lavoro a @RobertaLombardi e @ValeCorrado86, che da oggi guideranno gli assessorati alla #TransizioneEcologica… - Homo_novus1 : RT @Homo_novus1: Sul Messaggero di oggi:Il Kompagno D'Amato degno compare di jena ridens Zingarettj(hanno chiuso 16 ospedali e tagliato 360… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Covid Lazio, oggi 1.536 contagi e 20 morti. A Roma 800 casihttps:// -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio oggi

La Gazzetta dello Sport

Adnelquasi 160 mila persone hanno ricevuto da febbraio il vaccino dell' e, a parte i sintomi dopo l'iniezione come febbre o dolori muscolari, la Regione non ha ravvisato altri fenomeni ...Per gli over 80 non autosufficienti, nel, è prevista la vaccinazione domiciliare, tramite ... Dal 7 febbraio a, però, nessuno ha contattato la famiglia della signora Maria per far sapere ...Prenderà via oggi il processo di primo grado nei confronti della Lazio per la vicenda tamponi presso il Tribunale federale. La situazione ...La decisione dell'Aifa in attesa dei pronunciamenti dell'Ema. Regione Lazio: stop a prenotazioni e somministrazioni. Inviati oltre 7mila sms ...