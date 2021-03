Lazio, al via il processo per il caso tamponi. La Gazzetta: “La Procura chiederà la penalizzazione” (Di martedì 16 marzo 2021) Inizia il processo di primo grado sul ‘caso tamponi’, a partire da stamattina davanti al Tribunale Federale di fronte al presidente, Cesare Mastrocola. La Lazio chiederà che vengano ascoltati nuovi testimoni, su tutti Enrico Di Rosa, dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 1. Se l’istanza verrà accettata, potrebbe essere disposto un nuovo calendario con i testimoni. Altrimenti si andrà avanti con il Procuratore Chinè che formulerà la sua richiesta di condanna. “Il Procuratore chiederà la penalizzazione“, titola la Gazzetta dello Sport in edicola. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Inizia ildi primo grado sul ‘’, a partire da stamattina davanti al Tribunale Federale di fronte al presidente, Cesare Mastrocola. Lache vengano ascoltati nuovi testimoni, su tutti Enrico Di Rosa, dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 1. Se l’istanza verrà accettata, potrebbe essere disposto un nuovo calendario con i testimoni. Altrimenti si andrà avanti con iltore Chinè che formulerà la sua richiesta di condanna. “Iltorela“, titola ladello Sport in edicola. SportFace.

