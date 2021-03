L’autopsia sull’insegnante morto a Biella: «Nessun collegamento evidente col vaccino di AstraZeneca» (Di martedì 16 marzo 2021) Un problema cardiaco improvviso: sarebbe questa la causa del decesso di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto di 57 anni morto domenica scorsa, 17 ore dopo avere ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus. Sono i primi risultati che emergono dalL’autopsia sul corpo dell’uomo: non ci sarebbe dunque, al momento, alcun segno che permetta di pensare a un collegamento tra il decesso e la vaccinazione. L’autopsia è stata eseguita dal medico legale Roberto Testi e alla presenza di un consulente nominato dalla famiglia. Non sarebbero emersi trombi, scrive la Repubblica, come invece è stato in altre occasioni. Gli altri organi sarebbero risultati in salute. Si attendono ora i risultati degli esami istologici nelle prossime ore. A ricevere il ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Un problema cardiaco improvviso: sarebbe questa la causa del decesso di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto di 57 annidomenica scorsa, 17 ore dopo avere ricevuto la prima dose dicontro il Coronavirus. Sono i primi risultati che emergono dalsul corpo dell’uomo: non ci sarebbe dunque, al momento, alcun segno che permetta di pensare a untra il decesso e la vaccinazione.è stata eseguita dal medico legale Roberto Testi e alla presenza di un consulente nominato dalla famiglia. Non sarebbero emersi trombi, scrive la Repubblica, come invece è stato in altre occasioni. Gli altri organi sarebbero risultati in salute. Si attendono ora i risultati degli esami istologici nelle prossime ore. A ricevere il ...

