L' autopsia sul prof morto dopo il vaccino AstraZeneca | problema cardiaco improvviso

(Di martedì 16 marzo 2021) Dai primi esami non è emerso nessun legame evidente con il farmaco. Il caso ha provocato la sospensione di un lotto del siero dell'azienda anglo - svedese poi bloccato in tutta Italia. Ema: 'I ...

Durante l', secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che permetta di collegare la morte alla vaccinazione.Sui risultati dell'eseguita questa mattinacorpo di Sandro Tognatti, il musicista biellese il procuratore della Repubblica di Biella Teresa Angela Camelio, invita alla cautela. "Abbiano ...Dai primi risultati dell'autopsia l'insegnante deceduto poche ore dopo essere stato vaccinato sarebbe morto per arresto cardiaco.Oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo per capire se la sua morte fosse effettivamente correlata all’inoculazione della prima dose del farmaco contro il Covid o se, invece, possa ...