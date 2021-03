La verità su Daphne Caruana Galizia, che i suoi assassini volevano già uccidere nel 2015 (Di martedì 16 marzo 2021) Gli esecutori materiali dell’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia avevano pianificato un attentato con armi da fuoco AK-47 due anni prima di ucciderla in un attacco dinamitardo nell’ottobre del 2017. Questo quanto riferito in una lunga testimonianza da Vincent Muscat secondo il quale – assieme alle altre due persone accusate dell’omicidio – aveva iniziato i preparativi per l’assassinio della cronista già nel 2014 o 2015. Con George Degiorgio era stato messo a punto un piano che prevedeva di fermare la donna sotto casa mentre un terzo uomo, Jamie Vella, l’avrebbe colpita con l’AK-47. Il piano, ha aggiunto, venne abbandonato quando la persona che avrebbe dovuto pagare 50mila Euro per l’assassinio non consegnò il denaro. Muscat si è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Gli esecutori materiali dell’o della giornalista investigativa malteseavevano pianificato un attentato con armi da fuoco AK-47 due anni prima di ucciderla in un attacco dinamitardo nell’ottobre del 2017. Questo quanto riferito in una lunga testimonianza da Vincent Muscat secondo il quale – assieme alle altre due persone accusate dell’omicidio – aveva iniziato i preparativi per l’o della cronista già nel 2014 o. Con George Degiorgio era stato messo a punto un piano che prevedeva di fermare la donna sotto casa mentre un terzo uomo, Jamie Vella, l’avrebbe colpita con l’AK-47. Il piano, ha aggiunto, venne abbandonato quando la persona che avrebbe dovuto pagare 50mila Euro per l’o non consegnò il denaro. Muscat si è ...

