Isola dei famosi | il ‘gesto’ di Ilary Blasi non passa inosservato | tutti lo hanno notato

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - Giusepp26551025 : RT @trash_italiano: La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, le nomination della prima puntata fanno discutere #Isola #IsoladeiFamosi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... ecco tutti i momenti più memorabili e le gaffe della prima puntata de L'Famosi. foto: Mediaset, Kikapress; music: 'Funday' from Bensound.comIeri, lunedì 15 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de L'Famosi . Tra gli opinionisti in studio anche Tommaso Zorzi che, intevistato da Vanity Fair, si è detto entusiasta dell'opportunità che gli è stata proposta subito dopo la sua vittoria al ...L'Isola dei famosi del 15 marzo: Ilary Blasi commette qualche gaffe già dal primo minuto della diretta e non si accorge del microfono aperto ...Lunedì 15 marzo è partita la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che vede alcuni personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo ...