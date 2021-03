Inzaghi: “Andremo a Monaco per fare la miglior partita possibile. Passaggio del turno compromesso all’andata” (Di martedì 16 marzo 2021) La Lazio domani è attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i tedeschi: “Il nostro obiettivo era raggiungere gli ottavi dopo essere tornati in Champions League dopo più di dieci anni di assenza. Con l’andata purtroppo abbiamo compromesso il Passaggio del turno ma speriamo di fare, comunque, una partita di livello. In Champions abbiamo fatto 3 trasferte con 3 pareggi a Bruges, San Pietroburgo e Dortmund. Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare partite del genere. Andremo per fare la gara nel migliore dei modi. Anche perché prima del Bayern non avevamo ancora ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) La Lazio domani è attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern. Il tecnico biancoceleste, Simone, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i tedeschi: “Il nostro obiettivo era raggiungere gli ottavi dopo essere tornati in Champions League dopo più di dieci anni di assenza. Con l’andata purtroppo abbiamoildelma speriamo di, comunque, unadi livello. In Champions abbiamo fatto 3 trasferte con 3 pareggi a Bruges, San Pietroburgo e Dortmund. Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare partite del genere.perla gara nele dei modi. Anche perché prima del Bayern non avevamo ancora ...

