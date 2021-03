Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato a Londra (Di martedì 16 marzo 2021) Il principe Filippo, il marito della regina Elisabetta, ha lasciato l’ospedale di Londra dove si trovava ricoverato: a riferirlo un testimone all’agenzia Reuters. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Il, il marito della regina Elisabetta, hal’disi trovava: a riferirlo un testimone all’agenzia Reuters.

