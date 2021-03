Il paracadute non si apre e lui si schianta a terra: così è morto a 31 anni il campione Dimitri Didenko, “il russo di Romagna” (Di martedì 16 marzo 2021) Il paracadute non si apre e il veterano paracadutista muore sfracellandosi a terra. Il 30enne Dimitri Didenko, tra i più grandi esperti atleti di Wingsuit Flying, il volo con tuta alare, è morto in Australia durante una prova dei campionati della sua disciplina a Jurien Bay, a 200 chilometri a Nord di Perth in Australia. Didenko aveva effettuato oltre 6mila voli nella sua carriera e risiedeva da parecchi anni a Riccione in Romagna. Era iscritto all’associazione Turbolenza di Rimini e, oltre all’attività di istruttore per principianti e non di paracadutismo nel 2013 aveva affiancato la fidanzata e alcuni amici del pilota Marco Simoncelli per un lancio di beneficenza in suo onore a Fano. Per cause ancora ignote ma in corso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Ilnon sie il veterano paracadutista muore sfracellandosi a. Il 30enne, tra i più grandi esperti atleti di Wingsuit Flying, il volo con tuta alare, èin Australia durante una prova dei campionati della sua disciplina a Jurien Bay, a 200 chilometri a Nord di Perth in Australia.aveva effettuato oltre 6mila voli nella sua carriera e risiedeva da parecchia Riccione in. Era iscritto all’associazione Turbolenza di Rimini e, oltre all’attività di istruttore per principianti e non di paracadutismo nel 2013 aveva affiancato la fidanzata e alcuni amici del pilota Marco Simoncelli per un lancio di beneficenza in suo onore a Fano. Per cause ancora ignote ma in corso di ...

Advertising

fedesettetre : @outof__thebox passiamo allora a spille e distintivi da taschino (btw, mi sto facendo una cultura di cui non sentiv… - mellowgrano : Ecco perché vorrei buttarmi da un aereo col paracadute ma non lo farò mai - konstantina9211 : RT @FiloColace: Io che scorro la TL godendo di questa aura virale di Can?? Caan avvisa prima ?? Con lui devi mettere sempre le cinture di si… - SalaLettura : RT @robertomonferra: talora è un limite, nel senso che, da sveglio, non hai il paracadute del sonno -