House of Gucci, Lady Gaga non incontra Patrizia Reggiani. La rabbia della Reggiani: “Sono infastidita” (Di martedì 16 marzo 2021) Continuano le riprese in quel di Milano della nuova pellicola di Ridley Scott, House of Gucci. Il film, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 novembre, racconta la storia della celebre maison fiorentina. Spetterà a Lady Gaga interpretare la moglie di Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani. Proprio quest’ultima però non avrebbe nascosto di aver trovato poco appropriato il recente comportamento dell’attrice nei suoi confronti. Patrizia Reggiani e il mancato incontro con Lady Gaga: “Buon senso e rispetto“ “La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Continuano le riprese in quel di Milanonuova pellicola di Ridley Scott,of. Il film, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 novembre, racconta la storiacelebre maison fiorentina. Spetterà ainterpretare la moglie di Maurizio. Proprio quest’ultima però non avrebbe nascosto di aver trovato poco appropriato il recente comportamento dell’attrice nei suoi confronti.e il mancato incontro con: “Buon senso e rispetto“ “La signoraè onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro ...

GettyVIP : Lady Gaga as Patrizia Reggiani feeds Adam Driver as Maurizio Gucci panzerotti on the set of 'House of Gucci' in Mil… - Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - marcopiraccini1 : ???? SPOILER ???? Anche io nel cast di 'House of Gucci', finalmente posso dirlo ???? @ FAI - Villa Necchi Campiglio - AerariumL : Gucci, i discendenti: «Nel film di Scott troppi errori sulla nostra famiglia»- -