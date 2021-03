(Di martedì 16 marzo 2021) Durante il prossimo mese di Aprile,ospiterà la prima edizione dell’Fan, evento online dedicato ai suoi brand più celebri Nell’era purtroppo caratterizzata dal COVID-19 non sono rari gli appuntamenti virtuali indetti dai produttori più famosi. Tra questi potremo annoverare, il prossimo 9 di Aprile, anche l’Fan, evento indetto dal colosso statunitense ed interamente dedicato al mondo del collezionismo. Sarà l’occasione per assistere al reveal di alcune produzioni inedite, tutte incentrate su alcuni dei brand più popolari in forza al celebre produttore di giocattoli.Fan: i dettalgi ...

Advertising

tuttoteKit : #Hasbro annuncia l'evento virtuale #Hasbro Pulse Fan Fest #Fortnite #GiJoe #HasbroPulseFanFest #Marve #PowerRangers… -

Ultime Notizie dalla rete : Hasbro annuncia

tuttoteK

In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures eStudios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner. CAST : Henry Golding sarà Snake Eyes , mentre Andrew Koji sarà Storm Shadow, Iko ...Condividi Tweet Email Condividi Non è certamente la prima volta che Wizards of the Coastl'arrivo di un crossover per il suo gioco di carte di punta, Magic The Gathering , ma, ...di, ...Durante il prossimo mese di Aprile, Hasbro ospiterà l'Hasbro Pulse Fan Fest, evento online dedicato ai suoi brand più celebri.Dark Alliance è il titolo del nuovo action RPG dedicato al mondo di Dungeons and Dragons e sviluppato da Tuque Games!