Elton John si scaglia contro il Vaticano sul tema delle nozze gay: «Siete degli ipocriti!» (Di martedì 16 marzo 2021) Elton John: le amicizie, gli amori, gli idoli guarda le foto Pecunia non olet. Questa locuzione latina, ormai entrata nel linguaggio comune, significa “il denaro non ha odore” e ben si presta a commentare la vicenda che vede, come protagonisti/antagonisti, sir Elton John, 73 anni, e il Vaticano. Come ha riportato il Corriere della Sera in un articolo del dicembre 2019, oltre 4 milioni di euro del Vaticano sono serviti a finanziare la produzione di film come l’ultimo Men in Black e la stessa biografia di ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021): le amicizie, gli amori, gli idoli guarda le foto Pecunia non olet. Questa locuzione latina, ormai entrata nel linguaggio comune, significa “il denaro non ha odore” e ben si presta a commentare la vicenda che vede, come protagonisti/antagonisti, sir, 73 anni, e il. Come ha riportato il Corriere della Sera in un articolo del dicembre 2019, oltre 4 milioni di euro delsono serviti a finanziare la produzione di film come l’ultimo Men in Black e la stessa biografia di ...

