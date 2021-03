Duplice femminicidio a Taranto, ritrovato impiccato l’uomo che ha ucciso la moglie e la suocera (Di martedì 16 marzo 2021) Duplice femminicidio a Taranto. È stato ritrovato senza vita Antonio Granato, 61 anni, l’uomo che ieri, probabilmente con un oggetto di lavoro a punta o taglio, ha ucciso la moglie di 66 anni e la suocera di 92 nella loro casa in via Da Vinci a Massafra, in provincia di Taranto. Si è ucciso, impiccandosi a un albero di ulivo con un cavo di acciaio. Duplice femminicidio, l’uomo si è impiccato l’uomo dopo aver ucciso la moglie e l’anziana suocera aveva informato i carabinieri del gesto compiuto e aveva annunciato gesti autolesionistici. Poi era fuggito con la sua automobile. Ieri sera ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021). È statosenza vita Antonio Granato, 61 anni,che ieri, probabilmente con un oggetto di lavoro a punta o taglio, haladi 66 anni e ladi 92 nella loro casa in via Da Vinci a Massafra, in provincia di. Si è, impiccandosi a un albero di ulivo con un cavo di acciaio.si èdopo averlae l’anzianaaveva informato i carabinieri del gesto compiuto e aveva annunciato gesti autolesionistici. Poi era fuggito con la sua automobile. Ieri sera ...

