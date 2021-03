Droga a fiumi dall'Olanda: dodici arresti nel Milanese (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - Una vasta operazione antiDroga contro lo spaccio di cocaina nei "Palazzi" del quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo e il gruppo di fornitori albanesi che importavano lo stupefacente ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 marzo 2021) Milano - Una vasta operazione anticontro lo spaccio di cocaina nei "Palazzi" del quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo e il gruppo di fornitori albanesi che importavano lo stupefacente ...

Advertising

silviaaaaa28 : @Vincenz78441140 @NinoCascione1 La società in quegli anni era avanti, era attenta, reattiva, pronta a lottare per i… - LaCnews24 : Operazione Katarion, droga a fiumi: cosi' la criminalita' sta uccidendo la costa tirrenica #calabrianotizie… - BonasNoas : @DSantanche @FratellidItalia @GiorgiaMeloni I fiumi di coca vengono usati principalmente in certi ambienti: lotta alla droga. - azzurra_radio : ‘Ndrangheta. Fiumi di droga ed estorsioni sotto l’egida dei Muto: 18 arresti - Angelblink10 : @Eurosport_IT Droga a fiumi in casa pozzecco... -

Ultime Notizie dalla rete : Droga fiumi Droga a fiumi dall'Olanda: dodici arresti nel Milanese Milano - Una vasta operazione antidroga contro lo spaccio di cocaina nei "Palazzi" del quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo e il gruppo di fornitori albanesi che importavano lo stupefacente ...

'Ndrangheta Velata La 'Ndrangheta è inondata da fiumi di danaro provenienti dal traffico della droga in tutto il mondo. Ha un bisogno sempre urgente di riciclare enormi volumi di danaro, a volte cartamoneta che riempie ...

Droga a fiumi dall'Olanda: dodici arresti nel Milanese Il Giorno Droga a fiumi dall'Olanda: dodici arresti nel Milanese La polizia ha utilizzato anche elicotteri contro il gruppo di spacciatori albanesi che operavano nell'area di Cinisello Balsamo ...

Chi è Maria Licciardi, a’ Piccerella che comanda il clan di Secondigliano Guida l’alleanza del quartiere di Napoli, garantisce la pace e ricicla in hotel. Storia della donna che dopo 7 anni di 41 bis è ora il capo dei capi (foto di ...

Milano - Una vasta operazione antidroga contro lo spaccio di cocaina nei "Palazzi" del quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo e il gruppo di fornitori albanesi che importavano lo stupefacente ...La 'Ndrangheta è inondata dadi danaro provenienti dal traffico dellain tutto il mondo. Ha un bisogno sempre urgente di riciclare enormi volumi di danaro, a volte cartamoneta che riempie ...La polizia ha utilizzato anche elicotteri contro il gruppo di spacciatori albanesi che operavano nell'area di Cinisello Balsamo ...Guida l’alleanza del quartiere di Napoli, garantisce la pace e ricicla in hotel. Storia della donna che dopo 7 anni di 41 bis è ora il capo dei capi (foto di ...