Dopo l' intervista | il fidanzato lascia Arisa Annullato il matrimonio

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) Roberta Damiata Con un'choc ilmanager di, Andrea Di Carlo, hato la cantante con cui doveva convolare a nozze a settembre. La causa scatenante sembra essere l'di lei a "Domenica in" Un nuovo, una meravigliosa performance a Sanremo e un prossimo. Tutto sembrava andare a gonfie vele per, fino a che non è arrivata la notizia choc della separazione dale manager Andrea Di Carlo, con cui era insieme da sei mesi. Che qualcosa non funzionava si era già intuito il giornola finale del festival di Sanremo. Ospite di Mara Venier nello "speciale Sanremo", aveva fatto capire che le cose con il compagno non andavano bene. In suo ...