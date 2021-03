Debole Wall Street. In rialzo i titoli tecnologici (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Sessione Debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.962 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,63%); senza direzione l’S&P 100 (+0,13%). I titoli tecnologici sono in rialzo in concomitanza con la riunione di due giorni della Federal Reserve. Il Nasdaq sta scambiando ai massimi da due settimane, recuperando dall’ondata di vendite che si era verificata in occasione del recente sell-off dei mercati obbligazionari. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+0,95%) e informatica (+0,76%). Nel listino, i settori energia (-2,57%), beni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Sessioneper il listino USA, che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.962 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,63%); senza direzione l’S&P 100 (+0,13%). Isono inin concomitanza con la riunione di due giorni della Federal Reserve. Il Nasdaq sta scambiando ai massimi da due settimane, recuperando dall’ondata di vendite che si era verificata in occasione del recente sell-off dei mercati obbligazionari. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+0,95%) e informatica (+0,76%). Nel listino, i settori energia (-2,57%), beni ...

Advertising

infoiteconomia : Wall Street debole in attesa della Fed, Powell migliorerà outlook Pil Usa? Dow a nuovo record, sul Nasdaq bene Tesla - infoiteconomia : Wall Street debole in attesa della Fed, Powell migliorerà outlook Pil Usa? Dow a nuovo record, sul Nasdaq bene Tesla - DividendProfit : Wall Street debole in attesa della Fed, Powell migliorerà outlook Pil Usa? Dow a nuovo record, sul Nasdaq bene Tesla - MKT_INS : Partenza debole a Wall Street, con il settore tecnologico nuovamente sotto pressione in scia alla risalita dei rend… - fisco24_info : Borsa: Europa più debole in attesa Bce, Milano tiene a +0,75%: Spread stabile in area 97 punti, future Wall Street… -

Ultime Notizie dalla rete : Debole Wall Debole Wall Street. In rialzo i titoli tecnologici Sessione debole per il listino USA , che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones , troncando così la ... Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street , si posizionano Moderna (+5,72%), Applied ...

Future USA poco mossi aspettando Opening Bell I future sugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Gli investitori guardano alla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo della Federal Reserve statunitense), in programma oggi e domani. Il ...

Milano debole, Wall Street pesante Rai News Debole Wall Street. In rialzo i titoli tecnologici Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette ...

Wall Street futures deboli, in rialzo titoli da 'fine' lockdown come compagnie aeree ed energetiche Wall Street debole, con i futures sul Dow Jones che avanzano dello 0,24% a 32.740 punti; quelli sullo S&P che fanno -0,05% a 3.932 punti circa, e quelli sul Nasdaq che arretrano dello 0,09% a 12.913 p ...

Sessioneper il listino USA , che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones , troncando così la ... Al top tra i colossi tecnologici diStreet , si posizionano Moderna (+5,72%), Applied ...I future sugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenzaper la borsa diStreet. Gli investitori guardano alla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo della Federal Reserve statunitense), in programma oggi e domani. Il ...Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,46% sul Dow Jones, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette ...Wall Street debole, con i futures sul Dow Jones che avanzano dello 0,24% a 32.740 punti; quelli sullo S&P che fanno -0,05% a 3.932 punti circa, e quelli sul Nasdaq che arretrano dello 0,09% a 12.913 p ...