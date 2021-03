DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 17 marzo: Can assume un investigatore privato (Di martedì 16 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione giornaliera di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni relativi a ciò che accadrà nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì i17 marzo alle ore 16:35 circa, rivelano che Can e Sanem, grazie ai loro amici si riavvicineranno. L’affascinante fotografo intanto non perderà di vista il perfido Yigit, visto che vuole smascherarlo a tutti i costi per far venire alla luce la sua vera natura. Dunque, il Divit farà assumere un investigatore privato chiedendogli di fare delle indagini sull’editore. Can vuole smascherare Yigit a tutti i costi Le anticipazioni della prima parte della 137esima puntata di DayDreamer – ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 16 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione giornaliera di– Le Ali del. Lerelativi a ciò che accadrà nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì i17alle ore 16:35 circa, rivelano che Can e Sanem, grazie ai loro amici si riavvicineranno. L’affascinante fotografo intanto non perderà di vista il perfido Yigit, visto che vuole smascherarlo a tutti i costi per far venire alla luce la sua vera natura. Dunque, il Divit faràre unchiedendogli di fare delle indagini sull’editore. Can vuole smascherare Yigit a tutti i costi Ledella prima parte della 137esima puntata di– ...

Advertising

vale36171114 : RT @wengcookie: 'Con il cuore spezzato, le ali dimenticarono il vento. Chi lo avrebbe aiutato a volare? Dove avrebbe trovato di nuovo la su… - vale36171114 : RT @wengcookie: “Se tornasse indietro vedrebbe che c'è qualcuno che lo aspetta. Il vento per le ali, la soluzione ai problemi, il rimedio p… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 16 marzo 2021: prove da genitori per Can e Sanem… - Ali_jax_hiphop : SCUSATELI???????????? PERCHÉ INSIEME FANNO B O O M ?????????????????????????? E qua taccio. #DayDreamer - Ali_jax_hiphop : EH BEH DEREN E SANEM VI CAPIAMO BENISSIMO #DayDreamer -