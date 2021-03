Covid, ultime notizie. AstraZeneca, Orlando: “Brutto colpo ma è una misura cautelare” (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (16 marzo 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Italia, Germania e Francia sospendono AstraZeneca “in via precauzionale”; è atteso a breve un pronunciamento dell’Ema sul tema. Intanto, sono più di 7 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 16 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 07.00 – AstraZeneca, Orlando: “Brutto ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021), ledi oggi (16 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Italia, Germania e Francia sospendono“in via precauzionale”; è atteso a breve un pronunciamento dell’Ema sul tema. Intanto, sono più di 7 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte ledi oggi, martedì 16 marzo, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 –: “...

Advertising

chetempochefa : Stasera @RobertoBurioni tornerà a #CTCF da @fabfazio. Con il professore parleremo delle ultime notizie sul peggiora… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positiv… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: balzo di positivi sono oltre 25 mila, le vittime sono 373, nelle ultime 24 ore #ANSA - hairagionetu_ : @ile26077402 @Parpiglia Non lo ha detto esplicitamente, ma credo che nelle sue due ultime storie si riferisse alla mamma che ha il covid - holdxlou : @Lolli83864577 le sue ultime stories Ma mi dicono che è per la madre, ha il covid -