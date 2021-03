Covid, due nuove zone rosse in Sicilia: a Sciacca e Regalbuto. Scuole chiuse (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Sciacca, in provincia di Agrigento, e di Regalbuto, in provincia di Enna. L'ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 18 marzo, e sarà valida fino al 30 marzo compreso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito duein. Si tratta di, in provincia di Agrigento, e di, in provincia di Enna. L'ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 18 marzo, e sarà valida fino al 30 marzo compreso. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ascolto obbligatorio sulle strategie contro il Covid. Prof. Ioannidis circa dal minuto 30. Non dice solo cose che v… - repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - Agenzia_Ansa : Covid: balzo delle vittime, 502 in 24 ore. Oltre 20mila i positivi. Iss-Inail: chi avuto il coronavirus va vaccinat… - MLipperi : RT @borghi_claudio: Ascolto obbligatorio sulle strategie contro il Covid. Prof. Ioannidis circa dal minuto 30. Non dice solo cose che vi fa… - FuzzyDadVilla : @maxbasello @GiovaQuez @ctoniarch Quanti morti in più per le misure non prese quando era il momento. Non diciamo fe… -