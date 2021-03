Cosa mangiare per il buon funzionamento del cervello (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per avere un cervello in forma, rapido nelle risposte, attento alle situazioni e senza difficoltà nell’apprendimento, serve anche una corretta alimentazione. Molte manne facevano mangiare zucchero ai bambini per il buon funzionamento del cervello. Ora questa convinzione trova un fondamento scientifico. Il cervello ha bisogno di glucosio, solo che il corpo già assorbe lo zucchero che gli necessita attraverso il pane, la pasta, il riso e gli altri cereali. Molti bambini risultano obesi perché consumano grandi quantità di zucchero attraverso biscotti, merendine. Lo zucchero serve a dare energia ai neuroni, ma c’è un altro alimento che è vitale perché il cervello funzioni sempre al top e senza invecchiare. Sono i grassi Omega-3 che svolgono un ruolo fondamentale per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per avere unin forma, rapido nelle risposte, attento alle situazioni e senza difficoltà nell’apprendimento, serve anche una corretta alimentazione. Molte manne facevanozucchero ai bambini per ildel. Ora questa convinzione trova un fondamento scientifico. Ilha bisogno di glucosio, solo che il corpo già assorbe lo zucchero che gli necessita attraverso il pane, la pasta, il riso e gli altri cereali. Molti bambini risultano obesi perché consumano grandi quantità di zucchero attraverso biscotti, merendine. Lo zucchero serve a dare energia ai neuroni, ma c’è un altro alimento che è vitale perché ilfunzioni sempre al top e senza invecchiare. Sono i grassi Omega-3 che svolgono un ruolo fondamentale per ...

