Corsa per il Campidoglio, prima grana per Letta. Che frena su Gualtieri, primo stop a correnti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Appena 48 ore dopo l'unanimità in assemblea, Enrico Letta deve intervenire per stoppare l'ennesimo strappo delle mille correnti del Pd. A metà giornata filtra la "disponibilità" dell'ex ministro dell'Economia a correre per il Campidoglio, un'operazione che a un certo punto sembra fatta, in attesa solo del sì del nuovo segretario che viene descritto quasi come una formalità, l'ufficializzazione di un accordo già definito. Le cose però non stanno così, l'indiscrezione coglie di sorpresa Letta che, a quanto riferisce che gli ha parlato, non la prende per niente bene. Letta è impegnato in un incontro via internet con la stampa estera, quando esce la notizia. Appena informato dell'indiscrezione, dal Nazareno filtra una precisazione piuttosto secca: nessuna decisione è stata presa. Il nuovo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Appena 48 ore dopo l'unanimità in assemblea, Enricodeve intervenire perpare l'ennesimo strappo delle milledel Pd. A metà giornata filtra la "disponibilità" dell'ex ministro dell'Economia a correre per il, un'operazione che a un certo punto sembra fatta, in attesa solo del sì del nuovo segretario che viene descritto quasi come una formalità, l'ufficializzazione di un accordo già definito. Le cose però non stanno così, l'indiscrezione coglie di sorpresache, a quanto riferisce che gli ha parlato, non la prende per niente bene.è impegnato in un incontro via internet con la stampa estera, quando esce la notizia. Appena informato dell'indiscrezione, dal Nazareno filtra una precisazione piuttosto secca: nessuna decisione è stata presa. Il nuovo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Agenzia_Ansa : Oscar, l'Italia in corsa con la Pausini e 'Pinocchio' di Garrone. Costumi e make up per il film sul burattino di Co… - pignafisherman : @marcovarini @lucaserafini4 @capuanogio @CorSport La attuale seconda è in piena corsa per il 5 posto - Delpinsky : @LaraMarsiglia Ma per forza, la Juve ha in mano il sistema, i giornali, le TV... E poi perdiamo degli scudetti per… -