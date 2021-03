Ceferin | “EURO 2021 senza pubblico? Ipotesi da scartare”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della UEFA, Aleksander, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports UK dove ha parlato della prenegli stadi dei tifosi in vista deglipei. "Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica garanzia che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di2020 in uno stadio vuoto non verrà presa in considerazione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le partite. Lo scenario ideale è quello di disputare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste". Al momento le città in dubbio sembrano essere Glasgow e Dublino: governo scozzese e irlandese sono infatti preoccupati per l’ondata di Covid-19 e non sarebbero ...