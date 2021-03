Bufera su AstraZeneca, le Marche bloccano le dosi dopo la decisione dell'Aifa: caos e paura nei centri vaccinali (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Una giornata partita male e finita peggio, in una campagna vaccinale che fa fatica a ingranare la marcia giusta per ragioni sia endogene che esogene. Ieri, a metà pomeriggio, l'Aifa (l'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Una giornata partita male e finita peggio, in una campagna vaccinale che fa fatica a ingranare la marcia giusta per ragioni sia endogene che esogene. Ieri, a metà pomeriggio, l'(l'...

Advertising

HuffPostItalia : Il caso Astrazeneca trascina l'Ema nella bufera - Gianluc68325330 : RT @xx_Fabrizio_xx: Rai nella bufera, il Tg1 sotto accusa per il caso AstraZeneca: «Non è stata detta la verità» – Secolo d'Italia https://… - lorenzhaus : RT @xx_Fabrizio_xx: Rai nella bufera, il Tg1 sotto accusa per il caso AstraZeneca: «Non è stata detta la verità» – Secolo d'Italia https://… - leggoit : #16marzo #rassegnastampa Bufera Astrazeneca, l'Europa stoppa il vaccino. Fedez, appello social per i nonni milanesi… - leggoit : #16marzo #rassegnastampa Bufera Astrazeneca, l'Europa stoppa il vaccino. Nonna Maria, appello a Zingaretti: 'Vaccin… -