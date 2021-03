Autopsia per Sandro Tognatti: già esclusa la responsabilità di AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Sandro Tognatti, una delle presunte vittime del vaccino AstraZeneca, è stato sottoposto ad un Autopsia. Ed i medici hanno scoperto qualcosa di imprevisto. Sandro Tognatti aveva 57 anni ed amava il suo lavoro di professore di musica presso un rinomato conservatorio di Novara: l’uomo, residente a Biella, è una delle presunte vittime del vaccino AstraZeneca che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021), una delle presunte vittime del vaccino, è stato sottoposto ad un. Ed i medici hanno scoperto qualcosa di imprevisto.aveva 57 anni ed amava il suo lavoro di professore di musica presso un rinomato conservatorio di Novara: l’uomo, residente a Biella, è una delle presunte vittime del vaccinoche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Viola_mg : RT @Bluefidel47: C'è ancora qualcuno che crede nella autopsia per la correlazione vaccini? Illusi... - alexlomb13 : RT @repubblica: ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino https:… - CasaliGiul : RT @catlatorre: Il maestro morto a Biella qualche giorno fa, dopo il vaccino, è morto per un infarto: l'autopsia ha escluso legami col vacc… - Ladygalga1 : RT @DomPer888: @matteorenzi E come mai tutta sta fretta nel fare autopsia per dimostrare che non è colpa del vaccino e mai nessun politico… -