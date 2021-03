Atalanta sconfitta anche a Madrid | il Real vince 3-1

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il successo 1-0 nell'andata a Bergamo, i blancos si impongono pure in casa. La squadra di Zidane va ai quarti. Pochi rimpianti per gli uomini di Gasperini, che nel doppio confronto hanno subito il gioco degli avversari

DaiDea7 : Comunque l'Atalanta prendera' spunto da questa sconfitta per migliorare ancora l'organico . IL Bello Deve ancora ve… - AndreaPicchioni : @ZZiliani Purtroppo due gol regalati dall'Atalanta,gosens che si infortuna,tutte azioni da gol con conclusioni cent…

di Fabio Belli) FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Finalmente la diretta di Real Madridprende il via: scopriremo se la Dea riuscirà a ribaltare lainterna di tre settimane fa e ...L'va a caccia dell'impresa. A Madrid i bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dallaper 1 - 0 maturata all'andata. Gasperini ha detto che la sua ...Si tratta dell’Atalanta, sconfitta in trasferta dal Real Madrid per 3-1 e eliminata dalla competizione. Durante la telecronaca del match per Sky Sport, il commentatore Fabio Caressa si è lasciato ...(Adnkronos) - Il Real Madrid batte l'Atalanta per 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si qualifica ai quarti di finale. Finisce l'avventura europea dei bergamaschi, sconfitti ...